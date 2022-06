Ultime Notizie – Covid, Oms: frena calo casi e risalgono morti (+4%) in ultimi 7 giorni (Di giovedì 16 giugno 2022) frena il calo di casi Covid nel mondo, e risalgono le morti. Se a livello globale il numero settimanale dei nuovi contagi ha imboccato una curva in discesa dal gennaio scorso in poi, negli ultimi 7 giorni monitorati dall’Organizzazione mondiale della sanità (6-12 giugno) sono stati registrati oltre 3,2 milioni di casi, un dato simile a quello della settimana precedente. Quanto ai decessi, dopo 5 settimane di riduzione il numero di morti è nuovamente aumentato, con 8.700 decessi riportati negli ultimi 7 giorni, pari a un +4%. Al 12 giugno 2022, il totale dei casi di Covid-19 confermati nel mondo passa così a oltre 533 milioni, con più di 6,3 milioni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022)ildinel mondo, ele. Se a livello globale il numero settimanale dei nuovi contagi ha imboccato una curva in discesa dal gennaio scorso in poi, neglimonitorati dall’Organizzazione mondiale della sanità (6-12 giugno) sono stati registrati oltre 3,2 milioni di, un dato simile a quello della settimana precedente. Quanto ai decessi, dopo 5 settimane di riduzione il numero diè nuovamente aumentato, con 8.700 decessi riportati negli, pari a un +4%. Al 12 giugno 2022, il totale deidi-19 confermati nel mondo passa così a oltre 533 milioni, con più di 6,3 milioni ...

