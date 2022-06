Suicidio assistito, il coraggio di Dj Fabo e ora di Federico Carboni nel silenzio del Parlamento (Di giovedì 16 giugno 2022) Si è consumato uno strappo che ci cambierà per sempre. Che ratifica, ancora una volta, la sconfitta della politica con la legge abbandonata in un cassetto della commissione Giustizia del Senato, prigioniera dei veti della Lega e delle Destre Leggi su repubblica (Di giovedì 16 giugno 2022) Si è consumato uno strappo che ci cambierà per sempre. Che ratifica, ancora una volta, la sconfitta della politica con la legge abbandonata in un cassetto della commissione Giustizia del Senato, prigioniera dei veti della Lega e delle Destre

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Associazione Coscioni: 'Alle 11.05 è morto 'Mario' la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico C… - ilpost : Le ultime parole di Federico Carboni, la prima persona a ricorrere al suicidio assistito in Italia - Agenzia_Ansa : 'Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fa… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Il Fine vita arriva in Italia. È morto “Mario”, il primo caso di suicidio assistito del Paese - LaNotiziaTweet : Il Fine vita arriva in Italia. È morto “Mario”, il primo caso di suicidio assistito del Paese -