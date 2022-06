Osimhen | dalla Spagna nessna offerta | si fanno avanti Arsenal e United

Pubblicità

junews24com : Padovano: «Vlahovic ha bisogno di supporto dalla squadra, altrimenti…» - junews24com : Padovano: «Vlahovic ha bisogno di supporto dalla squadra, altrimenti...» - - serieAnews_com : ???? Calciomercato #Napoli, addio in vista per #Osimhen? Le sue parole sull'interesse dalla #PremierLeague e da… -

...era stato accostato oltre che all'Inter anche e soprattutto al Napoli in caso di addio di, ... comunque lontanirichiesta di 50. Da una parte e dall'altra potrebbe però esserci la volontà ...Gli azzurri vorrebbero un trequartista di livello da schierare alle spalle di Victore per questo motivo avrebbero messo nel mirino Luis Alberto . Lo spagnolo potrebbe essere ceduto...Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, se arrivasse un’offerta irrinunciabile per Victor Osimhen, Il presidente sarebbe anche disposto a cederlo. Si dovrà ovviamente trovare un sostituto ...Il Paris Saint Germain guarda con grande ottimismo al calciomercato estivo, con particolare attenzione anche a ciò che accade in Italia ...