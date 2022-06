'Movida violenta da incubo, è il caos'. Protestano i titolari di locali e negozi (Di giovedì 16 giugno 2022) PORTO RECANATI - Allarme Movida violenta. A chiedere interventi sono i commercianti costretti a fare i conti con i disagi che gli schiamazzi e il comportamento dei più giovani portano alle loro ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 16 giugno 2022) PORTO RECANATI - Allarme. A chiedere interventi sono i commercianti costretti a fare i conti con i disagi che gli schiamazzi e il comportamento dei più giovani portano alle loro ...

Pubblicità

ilfaroonline : Movida violenta a Roma, giovani vittime di rapine: 2 arresti - antennatre : JESOLO | MOVIDA VIOLENTA IN PIAZZA MAZZINI: 4 DENUNCIATI - antennatre : JESOLO | MOVIDA VIOLENTA IN PIAZZA MAZZINI: 4 DENUNCIATI - GiornaleVicenza : #jesolo Una delle persone coinvolte era rimasta ferita da un coltello: responsabili individuati grazie alle immagin… - CarlinoCMarche : Movida violenta, Michelini: 'In arrivo maggiori controlli' -