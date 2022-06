Pubblicità

56_nico : RT @NicolettaVJ: È possibile guardare tutti gli spot visitando il sito - Chatu_k : RT @NicolettaVJ: È possibile guardare tutti gli spot visitando il sito - mnfycryb : RT @NicolettaVJ: È possibile guardare tutti gli spot visitando il sito - NaghmehDar : RT @NicolettaVJ: È possibile guardare tutti gli spot visitando il sito - CanYamanBestMan : RT @NicolettaVJ: È possibile guardare tutti gli spot visitando il sito -

Autosprint.it

ripercorre le scelte fatte in Azerbaijan, specialmente sulla monoposto di Hamilton, che ...la lotta nel team per remare tutti insieme e ottenere il miglior risultato possibile con...Lo evidenzianoultimi dati dell'associazione europea di costruttori di automobili Acea. ... Male anche- Benz ( - 6%) e Ford ( - 3%). Mercedes: gli errori di Baku e le attese sul GP del Canada Ecco, con un’anteprima mondiale, in diretta streaming proprio dal quartier generale, Mercedes ha svelato la nuova GLC. Soprattutto, la nuova generazione è uno degli Sport utility di taglia media ...Le scelte d'assetto con Hamilton hanno prodotto una gara critica per i rimbalzi della W13. A Montreal il team confida in un distacco inferiore in qualifica ...