Mascherine sui mezzi pubblici e a lavoro | dove sono ancora obbligatorie - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? 15-6, ARRIVA ALLA FINE IL COMUNICATO UFFICIALE DEL GOVERNO ?? COVID: Il decreto stabilisce la proroga al 30 settem… - GuidoDeMartini : ???? MASCHERINE ???? CREDO che se oggi il governo dovesse decidere di prorogare l’uso delle mascherine sui trasporti p… - Agenzia_Ansa : Prorogato fino al 30 settembre l'obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto. E' quanto avrebbe deciso il Consi… - 8foctdr67 : RT @EffeBoccia: #Mascherine, l’obbligo resta sui mezzi pubblici fino al 10 settembre: possibile deroga sui viaggi in aereo Nessuna motivaz… - LullyOttoCinque : RT @GuidoDeMartini: ?? 15-6, ARRIVA ALLA FINE IL COMUNICATO UFFICIALE DEL GOVERNO ?? COVID: Il decreto stabilisce la proroga al 30 settembre… -

I ricoveri in terapia intensiva salgono del 6% Nientein aereo . Da oggi l'obbligo decade anche in Italia, che si uniforma a quanto già disposto a livello europeo dal 16 maggio. La misura ...Il governo ha confermato la proroga dell'obbligo della mascherinamezzi di trasporto pubblico (... Decade l'obbligatorietà dell'uso delleper gli esami di stato. Per la Maturità 2022 e ...ATAM informa che, “il Governo ha prorogato l’obbligo di indossare, sui mezzi pubblici, sempre una mascherina di tipo FFP2 a protezione di bocca e naso”. Sino al 30 settembre 2022, per utilizzare la ...Niente mascherine in aereo. Da oggi l’obbligo decade anche in Italia, che si uniforma a quanto già disposto a livello europeo dal 16 maggio. La misura resta, invece, per gli altri mezzi di trasporto: ...