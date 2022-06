Macron a Kiev | Messaggio di unità | prossime settimane difficili

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) - "Le, lo sappiamo, saranno molto". Ad affermarlo il presidente francese Emmanuelai giornalisti dopo essere sceso dal treno che lo ha portato ainsieme al premier Mario Draghi e al cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Voglio sostenerli ed essere al loro fianco", ha aggiuntoparlando degli ucraini. ''Rispetto e ammirazione per il popolo ucraino'' è stato espresso dal presidente francese dirigendosi verso il sobborgo di Irpin, a nord di. A Irpin non è presente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che i tre leader incontreranno più tardi nella capitale. A Irpin, ''ma non solo'', sono stati commessi ''massacri che equivalgono a crimini di guerra'', ha sottolineatosecondo il quale ...

Durissimo su Twitter il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo: 'Hanno brindato a vodka, vecchi pezzi d'artiglieria, ma tutto questo non avvicina l'Ucraina alla ...08:57: aper inviare un messaggio di unità all'Europa 'Sono venuto per inviare un messaggio di unità europea e sostegno agli ucraini. Le prossime settimane saranno molto difficili'. Lo ha ...Ad affermarlo il presidente francese Emmanuel Macron ai giornalisti dopo essere sceso dal treno che lo ha portato a Kiev insieme al premier Mario Draghi e al cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Voglio ..."I fan europei di rane, salsicce di fegato e spaghetti" amano visitare Kiev "con zero utilità". Nuovo attacco su Twitter di Dmitry Medvedev, ex presidente russo che insulta con metafore culinarie i ...