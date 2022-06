M5S, su elezioni e Nato Di Maio “sfiducia” Conte: «Noi mai così male. L’atlantismo non si discute» (Di giovedì 16 giugno 2022) È una sfiducia, neanche felpata, a Giuseppe Conte quella che si coglie nelle parole di Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri è reduce da una missione in Africa, ma i 5Stelle a lui vicini avevano già annunciato un suo commento sull’esito del voto di domenica scorsa. Puntualmente servito ai giornalisti. «Noi – ha premesso Di Maio – non abbiamo mai brillato alle amministrative, ma non siamo andati mai così male. E questo succede quando l’elettorato è disorientato, non è ben consapevole di quale sia la visione». L’ex-capo politico grillino si sente forte (pensate un po’) delle vittorie di Nola e Somma Vesuviana, entrambi in provincia di Napoli, dove hanno vinto sindaci sostenuti da Di Maio. Di Maio commenta il test amministrativo di domenica Il resto è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022) È una, neanche felpata, a Giuseppequella che si coglie nelle parole di Luigi Di. Il ministro degli Esteri è reduce da una missione in Africa, ma i 5Stelle a lui vicini avevano già annunciato un suo commento sull’esito del voto di domenica scorsa. Puntualmente servito ai giornalisti. «Noi – ha premesso Di– non abbiamo mai brillato alle amministrative, ma non siamo andati mai. E questo succede quando l’elettorato è disorientato, non è ben consapevole di quale sia la visione». L’ex-capo politico grillino si sente forte (pensate un po’) delle vittorie di Nola e Somma Vesuviana, entrambi in provincia di Napoli, dove hanno vinto sindaci sostenuti da Di. Dicommenta il test amministrativo di domenica Il resto è ...

