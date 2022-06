La società venderà del tutto i quattro stabilimenti presenti nel paese. Una delle scelte più drastiche finora nel panorama delle multinazionali (Di giovedì 16 giugno 2022) Pochi giorni fa è stato inaugurato a Mosca il primo fast food al posto di McDonald’s, multinazionale che ha deciso di abbandonare la Russia. Ora anche Ikea è pronta a seguire questa stessa strada. L’azienda svedese venderà infatti tutti i suoi stabilimenti presenti nel paese. Paura, ansia, senso di impotenza: come gestire le conseguenze della guerra guarda le foto Leggi anche › A Mosca arriva il nuovo fast food che sostituisce McDonald’s ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 giugno 2022) Pochi giorni fa è stato inaugurato a Mosca il primo fast food al posto di McDonald’s, multinazionale che ha deciso di abbandonare la Russia. Ora anche Ikea è pronta a seguire questa stessa strada. L’azienda svedeseinfatti tutti i suoinel. Paura, ansia, senso di impotenza: come gestire le conseguenze della guerra guarda le foto Leggi anche › A Mosca arriva il nuovo fast food che sostituisce McDonald’s ...

Pubblicità

Gianlu_BoNa1990 : @Fedeoer @ncorrasco Fede la società è in vendita dal dic 2020 ed il reale quesito quindi non è se venderà ma a chi… - LinoXgo : @AvvMarco80 @DomPepeLiberato Cosa sta crollando, lui venderà la società continuerà a fare la bella vita e tu na vit… - bandito_1899 : La società più indebitata d’Italia spende 25 pippi per Gosens a gennaio , ora 10 per Bellanova e 14 per Aslani. Poi… - oggieridomani : Ikea venderà tutti e quattro gli stabilimenti in Russia. Inoltre l'azienda ridurrà il numero dei dipendenti e sospe… - Erdsve : IKEA venderà tutte e quattro le fabbriche in Russia. IKEA non vede l'opportunità di riprendere le vendite in Russia… -