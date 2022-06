La Fiorentina vuole Pinamonti: possibile scambio con l’Inter! (Di giovedì 16 giugno 2022) La Fiorentina, che quest’anno sotto la guida di Vincenzo Italiano ha regalato moltissime gioie ai propri tifosi, vuole costruire una squadra adatta per essere protagonista anche nella prossima stagione e va a caccia di un attaccante. Dopo aver venduto Vlahovic alla Juventus, l’attacco viola composto da Piatek e Cabral, arrivati entrambi a gennaio, ha messo a segno soltanto 5 gol nel girone di ritorno della Serie A. Numeri piuttosto bassi se il club di Rocco Commisso vuole provare a puntare più in alto del settimo posto di quest’anno. Per questo, i dirigenti viola stanno valutando diversi profili di livello prima di decidere il da farsi.Secondo il Corriere dello Sport, uno dei nomi caldi è quello di Andrea Pinamonti. Andrea Pinamonti Empoli Inter Fiorentina Quest’anno il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022) La, che quest’anno sotto la guida di Vincenzo Italiano ha regalato moltissime gioie ai propri tifosi,costruire una squadra adatta per essere protagonista anche nella prossima stagione e va a caccia di un attaccante. Dopo aver venduto Vlahovic alla Juventus, l’attacco viola composto da Piatek e Cabral, arrivati entrambi a gennaio, ha messo a segno soltanto 5 gol nel girone di ritorno della Serie A. Numeri piuttosto bassi se il club di Rocco Commissoprovare a puntare più in alto del settimo posto di quest’anno. Per questo, i dirigenti viola stanno valutando diversi profili di livello prima di decidere il da farsi.Secondo il Corriere dello Sport, uno dei nomi caldi è quello di Andrea. AndreaEmpoli InterQuest’anno il ...

Agilb_Cbolatti : @vfishkia @OminoViola Quindi è il nostro che non vuole (più) investire nella Fiorentina? - lazio_story : #IlTempo | #Romagnoli, no a Monza e Fiorentina: vuole la #Lazio - grafuio : RT @InterHubOff: ???? Pinamonti vuole la Fiorentina, che ha fatto un sondaggio importante con l’Inter nei giorni scorsi. Il Monza, che ha off… - infoitsport : Nelle prossime ore l'incontro tra la Fiorentina e l'Empoli per Zurkowski, il club azzurro vuole tenerlo - lautaroiltoroo : RT @InterHubOff: ???? Pinamonti vuole la Fiorentina, che ha fatto un sondaggio importante con l’Inter nei giorni scorsi. Il Monza, che ha off… -