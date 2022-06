Juventus, Camoranesi: «Di Maria l’uomo giusto. Chiesa mi piace» (Di giovedì 16 giugno 2022) L’ex centrocampista bianconero Camoranesi ha parlato del mercato della Juventus e dell’obiettivo Di Maria Mauro German Camoranesi, ex centrocampista della Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della squadra bianconera e dell’obiettivo di mercato Di Maria. DI Maria – «Non mi piace parlare di giocatori che non hanno ancora firmato, però posso dire che per il tipo di gioco che propone la Juventus oggi, che ripiega e recuperare palla per poi ripartire, puntando molto sul contropiede, uno come lui, che parte da centrocampo e che ha ancora una velocità adeguata per il nostro campionato, può essere una buona soluzione. Di Maria ha qualità. Segna e sa anche far ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) L’ex centrocampista bianconeroha parlato del mercato dellae dell’obiettivo DiMauro German, ex centrocampista della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della squadra bianconera e dell’obiettivo di mercato Di. DI– «Non miparlare di giocatori che non hanno ancora firmato, però posso dire che per il tipo di gioco che propone laoggi, che ripiega e recuperare palla per poi ripartire, puntando molto sul contropiede, uno come lui, che parte da centrocampo e che ha ancora una velocità adeguata per il nostro campionato, può essere una buona soluzione. Diha qualità. Segna e sa anche far ...

