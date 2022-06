Infarto, in arrivo la proteina "spugna" che pulisce le arterie: cambia la storia? (Di giovedì 16 giugno 2022) In Italia, ogni anno, sono circa 130mila le persone che subiscono un Infarto e il 20% va incontro a un nuovo evento entro 12 mesi. Numeri enormi che la scienza sta provando in tutti i modi a ridurre. In questo contesto arriva uno studio promosso dall'Harvard Medical School di Boston che ha individuato una nuova proteina "spugna" che ripulisce le arterie del cuore dal colesterolo in eccesso evitando la formazione di pericolose placche. Si chiama "apolipoproteina apoA -I" e assorbe, proprio come una spugna, i grassi con cui viene a contatto, compresi quelli che potrebbero ostruire i vasi. Tra i centri coinvolti nella terapia sperimentale c'è anche l'IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni che ha arruolato la sua prima paziente per il trial "ApoA-I Event Reducing in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) In Italia, ogni anno, sono circa 130mila le persone che subiscono une il 20% va incontro a un nuovo evento entro 12 mesi. Numeri enormi che la scienza sta provando in tutti i modi a ridurre. In questo contesto arriva uno studio promosso dall'Harvard Medical School di Boston che ha individuato una nuova" che riledel cuore dal colesterolo in eccesso evitando la formazione di pericolose placche. Si chiama "apolipoapoA -I" e assorbe, proprio come una, i grassi con cui viene a contatto, compresi quelli che potrebbero ostruire i vasi. Tra i centri coinvolti nella terapia sperimentale c'è anche l'IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni che ha arruolato la sua prima paziente per il trial "ApoA-I Event Reducing in ...

