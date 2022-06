Incendio Malagrotta, Gualtieri: momento delicato, serve coesione tra tutte forze città (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – All’indomani del rogo di Malagrotta, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in Assemblea capitolina ha rivolto un appello “alla coesione e alla collaborazione istituzionale tra tutte le forze della città in un momento delicato come questo”. Il primo cittadino ha poi ricordato che “oggi alle 17 presenteremo il nostro piano di soluzioni per gli sbocchi a un’importante riunione che si svolgerà in Prefettura con il prefetto Matteo Piantedosi e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ringrazio per la collaborazione. Faremo in modo che i disagi per cittadini siano limitati e temporanei”. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – All’indomani del rogo di, il sindaco di Roma, Roberto, intervenendo in Assemblea capitolina ha rivolto un appello “allae alla collaborazione istituzionale traledellain uncome questo”. Il primo cittadino ha poi ricordato che “oggi alle 17 presenteremo il nostro piano di soluzioni per gli sbocchi a un’importante riunione che si svolgerà in Prefettura con il prefetto Matteo Piantedosi e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ringrazio per la collaborazione. Faremo in modo che i disagi per cittadini siano limitati e temporanei”. (Agenzia Dire)

