Iliad | stop al servizio | mazzata per i clienti

Grande rinuncia da parte da parte di Iliad in merito a un servizio. Ci saranno grandi disagi per tutti i clienti. Iliad è uno dei gestori telefonici più conosciuti al mondo e continua imperterrito a dominare il mercato del mobile con le sue tariffe ultra concorrenziali. Anche i mesi estivi non sono esclusi e già in queste settimane si può godere di sconti molto esclusivi. Iliad (screenshot)A giugno la fa da padrone l'offerta legata al cambio di operatore, che garantisce un consumo davvero low cost con una serie di applicazioni praticamente illimitate. Tuttavia, non ci sono solo belle notizie per gli abbonati di Iliad, che ha deciso di non includere un servizio molto importante. Iliad, nuove tariffe si ma le lacune sono ancora ...

