I primi passi di Giovanni De Carolis

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 16 giugno 2022) Pubblichiamo un estratto di “Fighters – Vite da ring” di Tommaso Clerici, edito da Ultra Edizioni. Ho conosciutoDequattro anni fa in una palestra di Milano, in occasione di una sessione di allenamento di pugilato diretta da lui. Una pratica diffusa negli sport da combattimento e chiamata in gergo “stage”: gli atleti piu? affermati si rendono disponibili per giornate di seminari in cui insegnano qualche trucco del mestiere agli aponati di qualsiasi livello, che cosi? hanno l’occasione di incontrarli. Saremo stati una trentina di partecipanti solo per il primo turno, che era di mattina, eci ha supervisionato dal riscaldamento fino alla parte di contatto, osservandoci attentamente, correggendoci o semplicemente dandoci qualche consiglio. In lui ho subito riconosciuto una certa ...