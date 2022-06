Fortnite: Come funziona Impostori – Guida ai ruoli e attività – Migliori Strategie per vincere (Di giovedì 16 giugno 2022) Disponibile dalla scorsa Stagione di Fortnite, la modalità Impostori oltre ad essere divertente è l’ideale per farmare esperienza per livellare nel Pass Battaglia, con una buona partita si riesce a raggiungere dai 15.000 ai 20.000 XP. Se non l’avete mai giocata a seguire vi riportiamo tutto quello che c’è da sapere. Come giocare la modalità Impostori in Fortnite La modalità Impostori è situata in Scoperta, creata da Epic Games e basata su Among US, presenta Come immagine quella mostrata in alto, dunque non potete sbagliarvi. In Impostori vi sono due squadre, una composta da 2 Impostori e l’altra dai restanti giocatori nel ruolo di Agenti. Lo scopo è molto semplice, gli Impostori devono eliminare gli Agenti e ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 16 giugno 2022) Disponibile dalla scorsa Stagione di, la modalitàoltre ad essere divertente è l’ideale per farmare esperienza per livellare nel Pass Battaglia, con una buona partita si riesce a raggiungere dai 15.000 ai 20.000 XP. Se non l’avete mai giocata a seguire vi riportiamo tutto quello che c’è da sapere.giocare la modalitàinLa modalitàè situata in Scoperta, creata da Epic Games e basata su Among US, presentaimmagine quella mostrata in alto, dunque non potete sbagliarvi. Invi sono due squadre, una composta da 2e l’altra dai restanti giocatori nel ruolo di Agenti. Lo scopo è molto semplice, glidevono eliminare gli Agenti e ...

Pubblicità

Fortnite_newsIT : come va ragazzi??? - PinyAlt : RT @nk192610: #Fortnite BR News-Feed Update Joy Libera come l'aria e pronta a entrare in azione! Ispirato a un'idea della community di Dahj… - nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Joy Libera come l'aria e pronta a entrare in azione! Ispirato a un'idea della communi… - GiocareOra : Come ottenere il guanto rampino in Fortnite Capitolo 3 Stagione 3 - simovic459 : RT @davidesortee: ma la comm di fortnite come sta messa thank god ci sono uscito ?????????? cos’è sta cosa delle 07 che fanno gli spettacoli su… -