E' nata La Scuola del Calcio, una grande opportunità per entrare nel business del pallone! (Di giovedì 16 giugno 2022) E' nata la Scuola del Calcio (Scouting and Football Management), ideata dall'Avvocato e Agente Sportivo Jean-Christophe Cataliotti,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) E'ladel(Scouting and Football Management), ideata dall'Avvocato e Agente Sportivo Jean-Christophe Cataliotti,...

Pubblicità

AcidaSimpatica : Stavo tranquilla su Tik Tok quando vedo il video di una ragazza, e penso va beh questa avrà la mia età. Inizia il v… - Sbechemia2 : @andreants2 @kimilfung @__Outsider___ Vero io infatti scelsi la Gestalt, ma se non fossero esistiti Wetheimer, Kofk… - ANPI_Scuola : RT @saveriolakadima: Se permetti raduni di natura neonazista, il fascismo non puoi poi considerarlo reato. Se la nostra Costituzione è nata… - achene_paolo : RT @ViolaMilano: Mia figlia: mamma quando sei nata? Mi serve per un compito di scuola Io: 15 agosto 78 Lei: 18 o 19? Io: in che senso? Lei:… -