“Cosa c’entra l’orientamento sessuale con una visita medica?” | Netflix sotto accusa

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 16 giugno 2022)Italia è statoto con vari commenti, sul web, di fare disinformazione dopo aver ri-postato su TikTok un video in cui una ragazza lesbica racconta la sua esperienza dopo unaginecologica. Il video in questione, postato inizialmente dalla ragazza, Sara Fregosi, scrittrice e podcaster, sul proprio profilo, e poi ripreso dalla pagina TikTok diItalia, la mostra mentre racconta come, dopo essersi recata per la prima volta dalla ginecologa l’anno scorso, si sia ritrovata a disagio nel rispondere alla domanda “Hai rapporti sessuali protetti?“. La ragazza spiega nel video che la domanda è stata fonte di stress e disagio in quanto la dottoressa intendeva se avesse rapporti sessuali con uomini, senza pensare minimamente che potesse avere rapporti sessuali solo con le donne. ...