Conte a Di Maio | Dice stupidaggini È nervoso per il secondo mandato

(Di giovedì 16 giugno 2022) "Dire che la posizione del M5s è antiatlantista, fuori dalla Nato, dire che il Moviemento mette in difficoltà il governo, significa dire. Significa anche offendere la sensibilità di un'intera comunità". Giusepperisponde a Luigi Di, il ministro degli Esteri che questa mattina è tornato ad attaccare l'ex premier - "Basta inseguire Salvini sull'Ucraina, il M5s mai così male nel voto" - mettendone in discussione la visione politica fino a dubitare delle capacità di leadership del capo politico. E, interpellato dal Foglio sulla possibilità che Dipossa uscire dal Movimento e fondare un nuovo partito,manda un'altra stoccata: "Questo ce lo dirà lui in queste ore. Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimento, cioè la votazione sul doppio ...

