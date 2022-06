Coach Bianchini e gli incroci scudetto | ' Olimpia più fresca | Virtus appagata'

(Di giovedì 16 giugno 2022) la: gli highlights Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'...

La Gazzetta dello Sport

Gara - 5 porta in campo due squadre che si equivalgono per talento ed esperienza. La sfida di Bologna, che può regalare lo scudetto a Milano, avanti 3 - 1, si può leggere attraverso sei duelli ...... dal momento che la formazione diBertani, tra le mura amiche, ha già ribaltato due serie. Ad ... Re.: Fraccaroli 2, Ferrari 4, Compostella 2, Roncaglia 9, Alessandrini 24,1, Petrella 2, ... Virtus Bologna-Olimpia Milano, parla coach Bianchini: "Olimpia più fresca" Tiene banco il divorzio tra Italbasket e Meo Sacchetti a meno di 100 dal via di Eurobasket, e sui social nelle scorse ore ha preso la parola il Vate Valerio Bianchini.Mai banale l’ex commissario tecnico della Nazionale Valerio Bianchini. Nel commentare il divorzio consumatosi tra la Federazione Italiana Pallacanestro e Meo Sacchetti ha fatto un interessante paragon ...