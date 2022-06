Atp Queen's, Berrettini batte Kudla e va ai quarti (Di giovedì 16 giugno 2022) Il campione in carica Matteo Berrettini si qualifica oggi ai quarti di finale del torneo Atp 500 del Queen's (erba, montepremi 2.134.520 euro) di Londra. L'azzurro, numero 10 del mondo e seconda testa ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Il campione in carica Matteosi qualifica oggi aidi finale del torneo Atp 500 del's (erba, montepremi 2.134.520 euro) di Londra. L'azzurro, numero 10 del mondo e seconda testa ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP QUEEN'S, BERRETTINI AI QUARTI IDI FINALE Battuto Kudla in tre set per 3-6, 7-6, 6-4 #SkySport… - Gazzetta_it : #Berrettini batte Kudla, è ai quarti del Queen's dopo due ore e mezza di battaglia: 'Non volevo perdere' - M_Ferrari327 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP QUEEN'S, BERRETTINI AI QUARTI IDI FINALE Battuto Kudla in tre set per 3-6, 7-6, 6-4 #SkySport #Tennis #… - TV7Benevento : Atp Queen's, Berrettini batte Kudla e va ai quarti - - StraNotizie : Atp Queen's, Berrettini batte Kudla e va ai quarti -