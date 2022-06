Antonello | ' Lukaku ha una gran voglia di tornare | stiamo valutando i problemi tecnici'

Pubblicità

FcInterNewsit : Antonello: 'Lukaku, grande volontà di tornare. Lui con Dybala? Tutto si può fare tenendo conto della sostenibilità' - MilanWorldForum : Antonello su Dybala + Lukaku Le dichiarazioni -) - Sneijderismo : RT @Rnerazzurrait: ???#Antonello: “#Lukaku vuole tornare. Cercheremo di farlo nei tempi corretti, ma va verificata la fattibilità economica… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Dybala Inter, Antonello svela: «Lui con Lukaku? Tutto si può fare» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea http… - gilnar76 : Dybala Inter, Antonello svela: «Lui con Lukaku? Tutto si può fare» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -

C'è una grande volontà da parte del giocatore di tornare, però vanno analizzate la ... Così l'amministratore delegato dell'Inter Alessandroparla della delicata trattativa per il ...e l'idea- Dybala Sulla possibilità di vedere all'Inter siasia Dybalaha risposto: "In questo momento è fondamentale coniugare la competitività sul campo e la ..."Lukaku C'è una grande volontà da parte del giocatore di ... Così l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello parla della delicata trattativa per il ritorno del centravanti del Chelsea ...Dybala Inter, Antonello svela: «Lui con Lukaku Tutto si può fare». Le dichiarazioni del CEO sul possibile doppio colpo Antonello, CEO dell’Inter, ha parlato del possibile colpo Dybala e dell’affare L ...