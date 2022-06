Allarme siccità, Cirio chiede lo stato di calamità per il Piemonte (Di giovedì 16 giugno 2022) Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha inviato a Roma la richiesta di stato di calamità per l'agricoltura a causa della persistente siccità. Lo riferisce la Regione Piemonte, annunciando per l'indomani un incontro per fare il punto della situazione. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 giugno 2022) Il presidente della Regione, Alberto, ha inviato a Roma la richiesta didiper l'agricoltura a causa della persistente. Lo riferisce la Regione, annunciando per l'indomani un incontro per fare il punto della situazione.

