Tale e Quale Show: pure Ronn Moss (Ridge di Beautiful) nel cast (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ci sarà anche Ronn Moss nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. A svelare la trattativa fra l’attore americano e la produzione di Rai1 è stato Riccardo Signoretti sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Ronn Moss, come scritto nel magazine, avrebbe sostenuto il provino per la trasmissione proprio in questi giorni e secondo quanto trapelato Carlo Conti lo vorrebbe a tutti i costi nel cast. La stessa Miriana Trevisan, contattata da Signoretti, ha in qualche modo confermato la presenza di Moss nel prossimo cast di Tale e Quale Show. I due sono infatti amici. “Ronn mi ha confidato un suo nuovo progetto che lo dovrebbe ... Leggi su biccy (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ci sarà ancheneldella prossima edizione di. A svelare la trattativa fra l’attore americano e la produzione di Rai1 è stato Riccardo Signoretti sull’ultimo numero del settimanale Nuovo., come scritto nel magazine, avrebbe sostenuto il provino per la trasmissione proprio in questi giorni e secondo quanto trapelato Carlo Conti lo vorrebbe a tutti i costi nel. La stessa Miriana Trevisan, contattata da Signoretti, ha in qualche modo confermato la presenza dinel prossimodi. I due sono infatti amici. “mi ha confidato un suo nuovo progetto che lo dovrebbe ...

Pubblicità

ChristianConte_ : @FBiasin Fabrizio, ti sei dimenticato il punto in cui si dice 'l'Inter coglierà le occasioni sul mercato'. Perché s… - pl4stichearts : Ma con quale coraggio dopo aver aspettato 9mesi,tra dolore,ansia, gioia e felicità in grembo tua figlia,averla vist… - michele88825591 : Dopo due mesi dall'approvazione della beneficenza di questa specie di governo si naviga ancora senza luce e non si… - annaap___ : @cwtcth è tale e quale - GramsciAG : RT @putino: “Alexei Navalny è stato portato via dall'IK-2. L'avvocato che è venuto a trovarlo è stato trattenuto al posto di blocco fino al… -