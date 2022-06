Real Madrid-Liverpool, duello per un centrocampista (Di mercoledì 15 giugno 2022) Jude Bellingham, centrocampista classe 2003 di proprietà del Borussia Dortmund, è l'obiettivo di mercato per il centrocampo... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Jude Bellingham,classe 2003 di proprietà del Borussia Dortmund, è l'obiettivo di mercato per il centrocampo...

Pubblicità

gippu1 : Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Qu… - futbolarena : Marcelo, Real Madrid'e veda etti. ???????? - DiMarzio : #Calciomercato | @EmpoliCalcio, obiettivo #Caldara. Interesse per #Chust del @realmadrid - DavideFuma : RT @AlessandroMagg4: Attenzione. Sportitalia trasmetterà le restanti gare delle finali di ACB tra Real Madrid e Barcellona @ACBCOM | @tvde… - GrazianoAbadini : @Agilb_Cbolatti @JoeVannee @AndreasAldino Ma tu fai finta o ci sei davvero? Io ho nominato il real madrid per spieg… -