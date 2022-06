Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati? La paparazzata di Chi Magazine sarebbe “vecchia” | ecco che succede

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Stamattina, tra le pagine di ChiDicomparsi insieme molto complici e felici mentre si scambiavano un tenero bacio tra le strade di Milano.Disigià? Secondo Very Inutil People, la coppiagià scoppiata. La celebre pagina di Instagram, ha riportato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : ? PAOLA DI BENEDETTO E RKOMI ? - KateSteele89 : RT @___Luucee___: E quando pensavi che la coppia dell'estate sarebbero stati paola di benedetto e rkomi boom arrivano claudio baglioni e vi… - 95_addicted : RT @___Luucee___: E quando pensavi che la coppia dell'estate sarebbero stati paola di benedetto e rkomi boom arrivano claudio baglioni e vi… - ryuqvaza : RT @justtmat: questo scambio di battute tra paola di benedetto e fedez su rkomi ?? - pezzodiphi : RT @___Luucee___: E quando pensavi che la coppia dell'estate sarebbero stati paola di benedetto e rkomi boom arrivano claudio baglioni e vi… -

Stiamo parlando di Rkomi eDi. Dopo diversi rumors sul loro flirt, il cantante di Insuperabile e di collaborazioni di successo così come 5 Gocce di Irama, per la prima volta giudice ...Oggi, Rkomi eDisono ufficialmente una coppia . O almeno così pare, dalle foto pubblicate dal settimanale Chi . Da tempo circolava l'indiscrezione su un presunto flirt tra il ...Paola Di Benedetto e Rkomi si sono già lasciati La paparazzata di Chi Magazine sarebbe "vecchia": ecco come stanno le cose.Certo è che già all’ultimo Sanremo, Rkomi si esibiva sul palco dell’Ariston mentre Paola conduceva Prima Festival. Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare. Rkomi: «Dov'è la scintilla».