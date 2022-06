Ondata di caldo in arrivo: le 6 città da "bollino arancione" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fa caldo e nei prossimi giorni farà ancora più caldo, tanto che entro il weekend si potrebbero raggiungere locali punte anche di 38°C. Il caldo e l'afa diverranno davvero intensi al Nordovest, regioni centro-settentrionali... Leggi su today (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fae nei prossimi giorni farà ancora più, tanto che entro il weekend si potrebbero raggiungere locali punte anche di 38°C. Ile l'afa diverranno davvero intensi al Nordovest, regioni centro-settentrionali...

