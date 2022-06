Napoli, precipita la situazione Fabian: ipotesi tribuna. Criscitiello: “Deulofeu trattativa chiusa” (Di mercoledì 15 giugno 2022) In casa Napoli si guarda al prossimo mercato estivo che aprirà ufficialmente le porte il prossimo primo luglio. La dirigenza azzurra ha già perfezionato due acquisti e l’obiettivo è quello di ufficializzare almeno un altro calciatore entro la fine del mese. L’obiettivo principale del club azzurro è un attaccante della Serie A, Gerard Deulofeu. Secondo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) In casasi guarda al prossimo mercato estivo che aprirà ufficialmente le porte il prossimo primo luglio. La dirigenza azzurra ha già perfezionato due acquisti e l’obiettivo è quello di ufficializzare almeno un altro calciatore entro la fine del mese. L’obiettivo principale del club azzurro è un attaccante della Serie A, Gerard. Secondo L'articolo

Pubblicità

cn1926it : Rinnovo #Mertens, la situazione precipita: “Difficile che inizi una negoziazione” - mayabug2 : ?????????? Napoli, cede una balaustra in via Caracciolo: ragazza di 20 anni precipita nel vuoto - francobus100 : Napoli: cede una balaustra in via Caracciolo, ragazza di 20 anni precipita nel vuoto - ilgiornale : La giovane, condotta in ospedale per accertamenti, ha riportato contusioni alla schiena. La ringhiera ha forse cedu… - MauroIovino1 : La #Russia sta combinando quel 'poco' in Ucraina e l'#Italia si precipita ad eseguire i loro mandati di cattura int… -