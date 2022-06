MotoGP, Espargaro: “Noi sempre competitivi” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Nelle ultime due gare prima della pausa estiva il nostro obiettivo deve essere quello di portare a casa punti importanti”. Lo ha detto Aleix Espargarò in vista del primo dei due appuntamenti prima della sosta, sul tortuoso tracciato tedesco del Sachsenring. Aprilia ci arriva in buona forma, da leader della classifica a squadre, con lo spagnolo secondo tra i piloti e Maverick Vinales in costante crescita. “Quest’anno abbiamo dimostrato di poter essere competitivi sempre, su ogni pista e in ogni condizione, la costanza sarà fondamentale quando si tireranno le somme. Sono motivato, al Sachsenring potremo fare bene“, assicura Espargarò. Ottimista Vinales: “Affrontiamo una pista che sembra adattarsi bene alle caratteristiche mie e dell’Aprilia. Il test di Barcellona è stato positivo e il Sachsenring sarà un banco prova importante per confermare le buone ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Nelle ultime due gare prima della pausa estiva il nostro obiettivo deve essere quello di portare a casa punti importanti”. Lo ha detto Aleix Espargarò in vista del primo dei due appuntamenti prima della sosta, sul tortuoso tracciato tedesco del Sachsenring. Aprilia ci arriva in buona forma, da leader della classifica a squadre, con lo spagnolo secondo tra i piloti e Maverick Vinales in costante crescita. “Quest’anno abbiamo dimostrato di poter essere, su ogni pista e in ogni condizione, la costanza sarà fondamentale quando si tireranno le somme. Sono motivato, al Sachsenring potremo fare bene“, assicura Espargarò. Ottimista Vinales: “Affrontiamo una pista che sembra adattarsi bene alle caratteristiche mie e dell’Aprilia. Il test di Barcellona è stato positivo e il Sachsenring sarà un banco prova importante per confermare le buone ...

