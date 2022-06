Le immagini della catastrofe biologica prodotta dalle cavallette in Sardegna (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - L'invasione di cavallette, che a milioni stanno infestando la Sardegna centrale distruggendo coltura e pascoli, arriva all'attenzione del governo. Al question time il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, risponderà a un'interrogazione della deputata sarda di Coraggio Italia, Lucia Scanu, che ha sollecitato un intervento per arginare quella che ha definito "una catastrofe biologica" e chiesto che sia deliberato "quanto prima lo stato di calamità naturale", con urgenti ristori per le imprese colpite. Dai territori raggiunti dalla piaga, un tempo endemica, arrivano immagini da film dell'orrore. La disperazione degli agricoltori e allevatori rimbalza sui social e viene rilanciata dai sindaci impotenti. I numeri dello 'tsunami' "I confini ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - L'invasione di, che a milioni stanno infestando lacentrale distruggendo coltura e pascoli, arriva all'attenzione del governo. Al question time il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, risponderà a un'interrogazionedeputata sarda di Coraggio Italia, Lucia Scanu, che ha sollecitato un intervento per arginare quella che ha definito "una" e chiesto che sia deliberato "quanto prima lo stato di calamità naturale", con urgenti ristori per le imprese colpite. Dai territori raggiunti dalla piaga, un tempo endemica, arrivanoda film dell'orrore. La disperazione degli agricoltori e allevatori rimbalza sui social e viene rilanciata dai sindaci impotenti. I numeri dello 'tsunami' "I confini ...

