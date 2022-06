(Di mercoledì 15 giugno 2022) Momenti di paura ieri per undi 11 anni investito in pieno centro a Pontinia. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi ma l’episodio avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Dopo l’accaduto l’automobilista è scappato senza prestare alcun soccorso. Sono attualmente aperte le ricerche per risalire al. Leggi anche:una donna eal, lei è gravissimaune scappa: i fatti I fatti sono avvenuti ieri verso le 18 in via Aldo Moro. ad essere investito undi 11 anni colpito in pieno da ...

Pubblicità

CorriereCitta : Investe un bambino e fugge: caccia al pirata della strada -

... a Rotterdam 2015: il fondo pensionistico ABP diventa azionista e100 milioni di euro 2021: ... Dafrequentava gli edifici studenteschi di suo padre, ma da adolescente ancor più spesso. ...Mancano le risorse economiche, viviamo in un Paese in cui non sisu di loro anche se si ... Ilche nasce deve essere ascoltato e accompagnato nel suo sviluppo, ma non per tempi brevi, ...Momenti di paura ieri per un bambino di 11 anni investito in pieno centro a Pontinia. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi ma l’episodio avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propr ...NAPOLI - La vita di Veronica Carrasco riprende con il sorriso ancora incantato di una donna che pur avendo guardato la morte molto da vicino non l’ha mai temuta veramente («ho visto la luce, sempre»).