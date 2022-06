Il lato piccante della Costa degli Dei

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ottocento chilometri die un entroterra che ospita tre parchi nazionali. Da sempre, la Calabria fa rima con eterogeneità, la stessa che si ritrova nella sua cucina tradizionale, caratterizzata dai sapori del mare e del suo hinterland montuoso, dall’Aspromonte al Pollino, passando per la Sila. Il tutto, senza tralasciare quella nota dizza che è il marchio distintivo. Nella parte meridionaleRegione, un lembo costiero che si affaccia sul Tirreno – parte del cosiddetto corno di Calabria – prende il nome diDei. È qui che anticamente si diceva avessero dimora le divinità: l’avevano scelta come casa per la suggestiva bellezza dei suoi paesaggi. Oggi si estende per poco più di cinquanta chilometri, dal comune di Pizzo Calabro a Nicotera, in provincia di Vibo Valentia. La ...