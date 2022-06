Il «guasto informatico» che ha paralizzato i voli in Svizzera (ma ora si sta riprendendo tutto) (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non si è volato in Svizzera per tutta la mattinata. Lo spazio aereo del Paese elvetico è stato chiuso fino a nuovo ordine. Lo ha comunicato SkyGuide, la società che si occupa di regolamentare il traffico nei cieli dello Stato. Nel comunicato ufficiale si parla, senza alcuna specificazione ulteriore, di un guasto informatico che avrebbe reso necessaria la misura di chiusura dello spazio aereo stesso. Successivamente, SkyGuide ha comunicato la risoluzione del problema: «Il malfunzionamento tecnico di Skyguide è stato risolto. La chiusura dello spazio aereo è stata revocata alle 8:30. Lo spazio aereo svizzero è ora di nuovo aperto e il traffico aereo sulla Svizzera e le operazioni negli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo riprendono». Si lotta, adesso, per ridurre al minimo i ritardi. The technical malfunction at ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non si è volato inper tutta la mattinata. Lo spazio aereo del Paese elvetico è stato chiuso fino a nuovo ordine. Lo ha comunicato SkyGuide, la società che si occupa di regolamentare il traffico nei cieli dello Stato. Nel comunicato ufficiale si parla, senza alcuna specificazione ulteriore, di unche avrebbe reso necessaria la misura di chiusura dello spazio aereo stesso. Successivamente, SkyGuide ha comunicato la risoluzione del problema: «Il malfunzionamento tecnico di Skyguide è stato risolto. La chiusura dello spazio aereo è stata revocata alle 8:30. Lo spazio aereo svizzero è ora di nuovo aperto e il traffico aereo sullae le operazioni negli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo riprendono». Si lotta, adesso, per ridurre al minimo i ritardi. The technical malfunction at ...

