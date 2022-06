Gemellaggio con Kiev, Mastella risponde “sì” agli studenti del Convitto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho letto con grande interesse le lettere firmate dagli alunni del Convitto Nazionale “P. Giannone” di Benevento. È davvero lodevole la sensibilità dimostrata da questi giovani studenti che chiedono la possibilità di intensificare gli scambi culturali tra Italia e Ucraina, al fine di favorire la pace contro una guerra ingiusta. Io, sono al loro fianco e la mia amministrazione supporterà l’iniziativa, creando un Gemellaggio tra le città di Benevento e Kiev, simbolicamente unite nel segno della duplice presenza di una chiesa dedicata alla Divina Sapienza, in entrambi i casi patrimonio Unesco”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella in risposta ai ragazzi del Convitto (leggi qui). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho letto con grande interesse le lettere firmate dalunni delNazionale “P. Giannone” di Benevento. È davvero lodevole la sensibilità dimostrata da questi giovaniche chiedono la possibilità di intensificare gli scambi culturali tra Italia e Ucraina, al fine di favorire la pace contro una guerra ingiusta. Io, sono al loro fianco e la mia amministrazione supporterà l’iniziativa, creando untra le città di Benevento e, simbolicamente unite nel segno della duplice presenza di una chiesa dedicata alla Divina Sapienza, in entrambi i casi patrimonio Unesco”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clementein risposta ai ragazzi del(leggi qui). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

