“Fedez, se non vai via ti tiro un raviolo nell’occhio” | Una serata devastante (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fedez, insieme a Chiara Ferragni e Mark Hoppus dei Blink-182, si è trovato al centro di un’accesa discussione. Una serata assolutamente movimentata, raccontata da chi l’ha vissuta sui social network. “Fedez, se non vai via ti tiro un raviolo nell’occhio” una frase che nessuno si aspettava di sentire pronunciare da parte di una personalità nota nel mondo dello spettacolo. Fedez, una serata devastante per il rapper (fonte web)Il rapper si è trovato al centro di un’accesa discussione. E non era da solo: insieme a lui c’erano la moglie Chiara Ferragni e Mark Hoppus, cantante e bassista dei Blink-182. Quella che hanno vissuto è stata una serata assolutamente movimentata, di cui siamo a conoscenza grazie alle testimonianze ... Leggi su newstv (Di mercoledì 15 giugno 2022), insieme a Chiara Ferragni e Mark Hoppus dei Blink-182, si è trovato al centro di un’accesa discussione. Unaassolutamente movimentata, raccontata da chi l’ha vissuta sui social network. “, se non vai via tiun” una frase che nessuno si aspettava di sentire pronunciare da parte di una personalità nota nel mondo dello spettacolo., unaper il rapper (fonte web)Il rapper si è trovato al centro di un’accesa discussione. E non era da solo: insieme a lui c’erano la moglie Chiara Ferragni e Mark Hoppus, cantante e bassista dei Blink-182. Quella che hanno vissuto è stata unaassolutamente movimentata, di cui siamo a conoscenza grazie alle testimonianze ...

Pubblicità

Fedez : Comunque non so voi mai io pur di recitare in un film Marvel farei anche l’uomo cespuglio ?? - Agenzia_Ansa : 'Non voglio morire, non voglio morire, ho paura che i miei figli non si ricorderanno neanche di me'. Sono le parole… - Mr_Delingo : RT @Ale_Cia_ramella: Federico non mollare, anche se dovesse andare così! @Fedez @ChiaraFerragni ?? - fuckyoutiddy : esatto, anzi non vedo la differenza tra questo e il caso degli audio di fedez su instagram - 1991mymedicine : RT @amaricord: Pio e Amedeo dicono che in Rai non esiste la censura riferendosi a Fedez, Massimo Pericolo smentisce tutto dicendo che ha do… -