Elezioni ad Ardea, le aule utilizzate per i seggi nel caos totale: le materne restano chiuse (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ardea – Una spiacevole sorpresa questa mattina per i genitori che stavano portando i propri bimbi a scuola. Gli asili di Ardea, infatti, erano ancora nel caos totale dopo le Elezioni di domenica 12 giugno. Le aule utilizzate per allestire i seggi non sono state pulite e i bambini questa mattina non sono riusciti da subito a iniziare la propria giornata scolastica. Un’amara sorpresa anche per i dirigenti scolastici nel vedere le aule inagibili poiché sporche e in disordine dopo le consultazioni elettorali. In particolare alla scuola Virgilio si è scatenata l’ira del personale Ata e delle mamme che hanno dovuto portare i figli a casa, perdendo così il proprio giorno di lavoro. Non solo caos e disordine, ma alcuni ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 giugno 2022)– Una spiacevole sorpresa questa mattina per i genitori che stavano portando i propri bimbi a scuola. Gli asili di, infatti, erano ancora neldopo ledi domenica 12 giugno. Leper allestire inon sono state pulite e i bambini questa mattina non sono riusciti da subito a iniziare la propria giornata scolastica. Un’amara sorpresa anche per i dirigenti scolastici nel vedere leinagibili poiché sporche e in disordine dopo le consultazioni elettorali. In particolare alla scuola Virgilio si è scatenata l’ira del personale Ata e delle mamme che hanno dovuto portare i figli a casa, perdendo così il proprio giorno di lavoro. Non soloe disordine, ma alcuni ...

