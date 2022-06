Battuti e umiliati dalla Germania Italia | quanto sarà lungo il tunnel - Sport - quotidiano net

Pubblicità

L'esultanza dei tedeschi e la delusione di Scalvini, esordiente ieri in azzurro di Paolo Franci La chiudiamo male, malissimo. Feriti edall'antico rivale, la Germania, con i nostri tifosi in lacrime sugli spalti, perchè per gli italiani che vivono lì questa è e sarà sempre sempre una partita della vita. Ed è per questo che ...'Ci siamo- aggiunge - per difendere i diritti dei più deboli, dei disabili, per difendere ... che hanno umiliato i singoli deputati, giàdall'anomalo percorso di questa finanziaria. ...Squadra rassegnata, senza voglia nè reazione: mai in partita con i rivali storici, i tifosi emigrati in lacrime ...La Germania batte in modo netto l'Italia nella quarta giornata di Nations League: una prova incolore per i ragazzi del ct Mancini ...