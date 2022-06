Allegri a Montecarlo con il nuovo ds del Psg E i parigini sono alla ricerca di un allenatore

(Di mercoledì 15 giugno 2022) di Mattia Todisco Sui social network basta poco per scatenare un finimondo. In Francia è stata sufficiente una foto che ritrae aLuis Campos, fresco direttore sportivo del Paris Saint - ...

GoalItalia : Allegri e Luis Campos insieme a Montecarlo: amicizia e casualità, nessuna ipotesi PSG ?? [?? @romeoagresti] - DiMarzio : Incontro a Montecarlo tra #Allegri e #Campos, la foto ha fatto il giro del web. Ma l'allenatore resterà alla #Juve - carlolaudisa : Il @PSG_inside anche oggi è tornato alla carica con Max #Allegri ma nel vertice con Campos a Montecarlo il tecnico… - napolista : Gazzetta: #Allegri è scontento del mercato Juve, ma al Psg ha risposto «No grazie, resto a Torino» Il tecnico è s… - DanyRoss70 : RT @GiovaAlbanese: #Allegri ha un contratto con la #Juventus ancora lungo, #Campos avrebbe scelto #Galtier per la panchina del #PSG: l'inco… -

In Francia è stata sufficiente una foto che ritrae aLuis Campos, fresco direttore sportivo del Paris Saint - Germain e Massimiliano, allenatore della Juventus. Con una panchina ......- Arrivano gli ultimi aggiornamenti sul club bianconero dopo le foto dell'incontro trae il nuovo responsabile dell'area tecnica del Paris Saint Germain Luis Campos in un hotel di. ...In Francia è stata sufficiente una foto che ritrae a Montecarlo Luis Campos, fresco direttore sportivo del Paris Saint-Germain e Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Con una panchina ...Al giorno d'oggi basta una Instagram Stories per accendere fantasie e suggestioni di mercato. E perché no scoperchiare pure possibili trame che dovevano restare sotto traccia. Lontane da occhi indiscr ...