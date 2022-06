Aforismi e frasi buddiste per vivere meglio

Leggi su dilei

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Nel mondo il buddismo è seguito da oltre mezzo milioni di fedeli. Oltre a essere una delle religioni più antiche e diffuse nel mondo, da secoli i suoi insegnamenti vengono ripresi e seguiti anche da chi non è un vero seguace della dottrina. Il pensiero buddista è basato sugli insegnamenti dati oralmente da Buddha Sakyamuni, lo storico Buddha vissuto circa 2500 anni fa. Tra i principi cardine della religione ci sono la ricerca della pace interiore ed esteriore, di una profonda compassione, di rispetto, di dialogo e pazienza per seguire la Via dell’Illuminazione. La dottrina non si concentra sull’esistenza di un Dio, ma su un percorso intimo volto a investigare se stessi e il mondo esterno, attraverso la meditazione. L’obiettivo è eliminare le emozioni negative che sono la causa di ogni tipo di sofferenza. Se stai cercando qualche parola efficace per aiutarti o aiutare qualcun altro a ...