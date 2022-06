Ultime Notizie – Imu, la scadenza slitta – Adnkronos.com (Di martedì 14 giugno 2022) Imu per l’anno 2021, slitta al 31 dicembre il termine per la presentazione della dichiarazione. Lo prevede una bozza del dl Semplificazioni. Devono versare l’Imu coloro che possiedono: fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); aree fabbricabili; terreni agricoli. Deve pagare il proprietario dell’immobile, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali o il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Imu per l’anno 2021,al 31 dicembre il termine per la presentazione della dichiarazione. Lo prevede una bozza del dl Semplificazioni. Devono versare l’Imu coloro che possiedono: fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); aree fabbricabili; terreni agricoli. Deve pagare il proprietario dell’immobile, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali o il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria., ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

