(Di martedì 14 giugno 2022) Una, battezzata come “irripetibile” dai media, sta disseppellendo i cadaveri. Irripetibile è l’aggettivo più usato da giornali e tv, nel senso che un essere umano la sperimenta una sola volta nella vita. Ma questa non è la principale preoccupazione della gente, perché ciò che la inquieta è il prosciugamento delde invaso che alimenta la vita di milioni di persone. E il disastro avviene a una scala spaziale straordinariamente vasta, giacché colpisce una regione immensa, popolosa, ricca. Il livello dell’acqua è così basso da fare emergere i corpi delle vittime di omicidi di decenni fa, un tempo nascosti in profondità. Mai stato così basso negli ultimi 85 anni, quando il fiume fu sbarrato dalla diga (vedi Figura 1). Una delle vittime, ferita da un’arma da fuoco, era stata chiusa in una botte, forse pensando che lì, sul fondo del ...

Pubblicità

ilfattoblog : Siccità, il lago Mead è in crisi. Ma la situazione attuale è critica in gran parte del globo - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Meteo, da giovedì caldo fino a 36 gradi. Allarme siccità: lago Maggiore - 40%, cala della metà l'acqua nei canali irrigui.… - rep_milano : Meteo, da giovedì caldo fino a 36 gradi. Allarme siccità: lago Maggiore - 40%, cala della metà l'acqua nei canali i… - TrevisoVerdi : RT @Greenreport_it: Il lago cileno di Penuelas è quasi scomparso. Disseccato da una siccità che dura da 13 anni - - Ninfearosa : RT @Greenreport_it: Il lago cileno di Penuelas è quasi scomparso. Disseccato da una siccità che dura da 13 anni - -

Il Fatto Quotidiano

Anche la capacità delMaggiore è ridotta sotto lo zero idrometrico con afflussi irrisori. In ... Si segnalano gravi stress danelle colture del riso, del mais e della soia. Le falde sono ...Maggiore, meno 40 per cento Pesano inoltre sull'andamento della stagione le grandinate che hanno colpito a macchia di leopardo, provocando danni alle colture. E gli effetti dellasi ... Siccità, il lago Mead è in crisi. Ma la situazione attuale è critica in gran parte del globo