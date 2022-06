Papa Francesco e l’Ucraina Alle origini di un equivoco

(Di martedì 14 giugno 2022) “Tutte le iniziative della Santa Sede e diche possono portare alla pace in Europa sono percepite con grande rispetto e, naturalmente, possono essere richieste se si presentano i presupposti appropriati”. Così ha dichiarato Alexei Paramonov, direttore del primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo. L’inattesa dichiarazione ha riacceso i riflettori sue sulla diplomazia vaticana riguardo alla guerra russo-ucraina. L’“apertura” russa è stata in realtà molto cauta e appare sottoposta a condizioni che potrebbero non realizzarsi. Ma la dichiarazione di Paramonov indica quantomeno che la Russia non esclude un ruolo della Santa Sede in un dialogo diplomatico che prima o poi dovrà ripartire. Non era scontato, tanto più se si considera che un simile pronunciamento è stato ...

Pubblicità

HuffPostItalia : Papa Francesco: 'Sono contrario a distinguere fra buoni e cattivi, la Nato sapeva di provocare Putin' - FiorellaMannoia : Lunga vita a Papa Francesco. - antoniospadaro : #PapaFrancesco su La Civiltà Cattolica: 'A volte, per poter discernere bisogna lanciare una #pietra! Se si lancia u… - PivaEdoardo : RT @ComunistaRosso: I sinistrelli stanno incominciando ad odiare Papa Francesco e i sovranucoli che lo attaccavano fino a tre mesi fa senza… - PivaEdoardo : RT @Ferula18: La veste di Francesco è strappata. L'hanno strappata coloro che preferiscono Wojtyla con Pinochet, che tanto perbene non era.… -

La sua onestà dev'essere di esempio per tutti, soprattutto per chi ha responsabilità", ha continuato il cardinale, invocando per Fra' Marco, attraverso le parole di, la pace eterna. ...: "VIVIAMO LA TERZA GUERRA MONDIALE" " Per me oggi la Terza guerra mondiale è stata dichiarata: il mondo è in guerra ": lo ha dettonella lunga conversazione avvenuta lo ...La decisione di Papa Francesco permetterà all’Ordine di Malta di accelerare il processo di riforma è tornare ad una ordinaria amministrazione sotto un Gran Maestro subito dopo. La nomina di Fra’ John ...Il pontefice in una conversazione privata con i gesuiti: negli Stati Uniti ce ne sono tanti. E rivela fatti inediti su sinodo e gli abusi nella Chiesa tedesca ...