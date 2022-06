Nuoto paralimpico, Mondiali 2022: i sigilli di Stefano Raimondi e di Simone Barlaam nel day-3, Italia in testa al medagliere (Di martedì 14 giugno 2022) Terza giornata di gare nei Mondiali di Nuoto paralimpico sull’isola di Madeira (Portogallo), presso la piscina Penteada Swimming Pool Complex della città di Funchal. Tanti gli azzurri nelle Finali e il computo complessivo al termine day-3 sorride alla compagine tricolore, in testa al medagliere con 11 ori, 8 argenti e 10 bronzi (29 podi). Il primo azzurro sui blocchetti di partenza è stato Francesco Bettella che ha conquistato l’argento nei 100 dorso S1 con il crono di 2:31.42 nella prova vinta dall’ucraino Anton Kol (2:30.90). Il bronzo è andato al brasiliano Da Silva (2:55.78). Nei 100 dorso S2 femminili Angela Procida ha ottenuto il bronzo (2:36.46) nell’atto conclusivo vinto dalla rappresentante di Singapore Yip Pin Xiu (2:15.16, record dei campionati) a precedere la messicana Ramirez Martinez e ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Terza giornata di gare neidisull’isola di Madeira (Portogallo), presso la piscina Penteada Swimming Pool Complex della città di Funchal. Tanti gli azzurri nelle Finali e il computo complessivo al termine day-3 sorride alla compagine tricolore, inalcon 11 ori, 8 argenti e 10 bronzi (29 podi). Il primo azzurro sui blocchetti di partenza è stato Francesco Bettella che ha conquistato l’argento nei 100 dorso S1 con il crono di 2:31.42 nella prova vinta dall’ucraino Anton Kol (2:30.90). Il bronzo è andato al brasiliano Da Silva (2:55.78). Nei 100 dorso S2 femminili Angela Procida ha ottenuto il bronzo (2:36.46) nell’atto conclusivo vinto dalla rappresentante di Singapore Yip Pin Xiu (2:15.16, record dei campionati) a precedere la messicana Ramirez Martinez e ...

