Nations League, Mancini: "Testa stasera alla Germania, poi tireremo una riga" (Di martedì 14 giugno 2022) Ancora la Germania come avversaria per l'Italia di Roberto Mancini, che scenderà in campo questa sera a Mönchengladbach per la quarta giornata di Nations League. Il selezionatore azzurro in un'intervista concessa ai microfoni di Raisport ha prima parlato della partita di stasera: "L'Italia dovrà cercare di fare la sua partita come sempre prova a fare, essere più offensiva quando attacca, con più giocatori che vanno a chiudere l'azione, essere più aggressiva, e riuscire a pressare alta. Chiaro che non sarà semplice perché la Germania è una grandissima squadra." Dopodichè Mancini ha tracciato un primo, parziale, bilancio di questo nuovo ciclo: "Abbiamo ancora una partita stasera che non è semplice, dopo questa sicuramente potremo tirare una ...

