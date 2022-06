LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 90 chilometri al traguardo, la fuga resiste (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 È Quinn Simmons il primo a transitare sul GPM, avanti a Reutimann e Gilbert. 15.17 Conclusa la salita della Cote au Bouvier per Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Stefan Bissegger (EF Education-Easypost), Joseph Rosskopf (Human Powered Health), Manuele Boaro (Astana Qazaqstan) e Matthias Reutimann (Nazionale Svizzera). 15.14 Gruppo che guadagna poco in questa fase, segnalato a 2’45”. 15.11 Salita davvero dura questa Cote au Bouvier, peccato sia situata così lontano dal traguardo. 15.08 Ultimo chilometro di salita per i primi sei. 15.05 A tirare il gruppo sono in questo momento la Intermarché-Wanty-Gobert e la TotalEnergies. 15.02 Continuano a collaborare Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Stefan Bissegger (EF ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 È Quinn Simmons il primo a transitare sul GPM, avanti a Reutimann e Gilbert. 15.17 Conclusa la salita della Cote au Bouvier per Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Stefan Bissegger (EF Education-Easypost), Joseph Rosskopf (Human Powered Health), Manuele Boaro (Astana Qazaqstan) e Matthias Reutimann (Nazionale). 15.14 Gruppo che guadagna poco in questa fase, segnalato a 2’45”. 15.11 Salita davvero dura questa Cote au Bouvier, peccato sia situata così lontano dal. 15.08 Ultimo chilometro di salita per i primi sei. 15.05 A tirare il gruppo sono in questo momento la Intermarché-Wanty-Gobert e la TotalEnergies. 15.02 Continuano a collaborare Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Stefan Bissegger (EF ...

