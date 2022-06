Jeff Hardy esce di prigione dopo l’arresto per guida in stato di ebrezza (Di martedì 14 giugno 2022) Jeff Hardy è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, in un momento difficile, visto che era a pochi giorni da un importante ladder match per l’AEW. Ora la compagnia di Tony Khan non promuove più quell’incontro, ma ci sono nuove informazioni sul suo fermo. Hardy ha una storia di arresti per guida in stato di ebbrezza e le sue lotte con le droghe e l’alcol sono state ben documentate. I fan speravano che si fosse ripulito, ma questo recente colpo di scena smorza di certo le speranze. Ora è libero La star dell’AEW è stata fermata e condannata per un tasso alcolemico pari a 0,294. La data del processo è stata fissata per il 14 giugno, dopo aver pagato la cauzione il 13 luglio. Tuttavia, sembra che ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 14 giugno 2022)arreperindi ebbrezza, in un momento difficile, visto che era a pochi giorni da un importante ladder match per l’AEW. Ora la compagnia di Tony Khan non promuove più quell’incontro, ma ci sono nuove informazioni sul suo fermo.ha una storia di arresti perindi ebbrezza e le sue lotte con le droghe e l’alcol sono state ben documentate. I fan speravano che si fosse ripulito, ma questo recente colpo di scena smorza di certo le speranze. Ora è libero La star dell’AEW è stata fermata e condannata per un tasso alcolemico pari a 0,294. La data del processo è stata fissata per il 14 giugno,aver pagato la cauzione il 13 luglio. Tuttavia, sembra che ...

Zona_Wrestling : #WWE Jeff Hardy esce di prigione dopo l'arresto per guida in stato di ebrezza - - Urginea : RT @D_Minuti: Sono sinceramente stufo di preoccuparmi delle sorti di Jeff Hardy, che dovrebbe da tempo ormai aver capito che ha bisogno di… - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Tony Khan ha chiesto a Warner di rimuovere Jeff Hardy dai promo di Dynamite - - mkp17 : JEFF HARDY arrestato per guida in stato di ebbrezza - smpassions92 : Ecco la reazione di #RebyHardy su #JeffHardy -