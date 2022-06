Inter, due club si sono fatti avanti per Radu (Di martedì 14 giugno 2022) Empoli e Cremonese hanno mosso passi per il portiere dell'Inter, Ionut Radu. È quanto si apprende da Sky, che piega come il calciatore... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Empoli e Cremonese hanno mosso passi per il portiere dell', Ionut. È quanto si apprende da Sky, che piega come il calciatore...

Pubblicità

Inter : ? | GOAL OF THE SEASON Ancora due grandi gol, ma potete sceglierne solo uno: il destro al volo di #Lautaro nel de… - Inter : ? | GOAL OF THE SEASON Due gol in due vittorie contro la Juventus: la spunta il mancino di #Perisic o la zampata… - SimoneTogna : #Dybala-#Inter, contatti continui. Per ora nessun summit in sede, da giovedì ogni giorno può essere quello decisivo… - M1sha13 : @sarettacm99 Vabhe parlo tanto io ma le uniche due maglie che ho nell'armadio sono una del inter e una della juve ahhahahah - Inter_1908___ : RT @it_inter: L'Inter sta portando avanti i discorsi per #Dybala e #Lukaku parallelamente, ma a oggi l'idea è di prendere uno dei due Di M… -