Il figlio di un boss di camorra è stato arrestato per aver investito una donna a Napoli (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Il figlio del boss di camorra Ettore Bosti, Patrizio, 19 anni, è stato arrestato per l'incidente di cui è rimasta vittima la cameriera di un ristorante di Napoli. Il giovane era in sella a uno scooter che faceva parte di un gruppo di tre moto - le altre erano guidate da un diciannovenne e da una terza persona - piombato su un gruppo di clienti del 'Cala la pasta', un locale in via dei Tribunali. La donna è ancora grave in ospedale avendo subito fratture e lesioni a organi interni. Le indagini della Squadra Mobile hanno individuato nel figlio del boss, condannato con sentenza definitiva per il suo ruolo apicale nel clan Contini confederato nell'Alleanza di Secondigliano con i clan Mallardo e i Licciardi, e in Giorgio Marasco, 19 ...

