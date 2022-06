Hustle: Adam Sandler ha ottenuto un impressionante record su Rotten Tomatoes con il nuovo film Netflix (Di martedì 14 giugno 2022) Adam Sandler ha recentemente ottenuto un impressionante record su Rotten Tomatoes grazie ad Hustle, il suo ultimo film prodotto da Netflix e diretto da Jeremiah Zagar. Adam Sandler ha ottenuto un record relativo alla sua carriera con il suo nuovissimo film Netflix: l'attore, che ha un contratto da 350 milioni di dollari con il servizio streaming, ha recitato in Hustle, un dramma sportivo in cui interpreta un osservatore di basket. I precedenti film di Sandler per Netflix, tra cui The Ridiculous 6, Sandy Wexler e Murder Mystery, sono stati tutti fatti a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022)ha recentementeunsugrazie ad, il suo ultimoprodotto dae diretto da Jeremiah Zagar.haunrelativo alla sua carriera con il suo nuovissimo: l'attore, che ha un contratto da 350 milioni di dollari con il servizio streaming, ha recitato in, un dramma sportivo in cui interpreta un osservatore di basket. I precedentidiper, tra cui The Ridiculous 6, Sandy Wexler e Murder Mystery, sono stati tutti fatti a ...

Pubblicità

simonabastiani : Coach Scariolo comparsa nel film con Adam Sandlers in programmazione su Netflix: 'Hustle' racconta la storia di Sta… - Stay_Nerd : Gli ultimi film di #AdamSandler ci hanno fatto scoprire che oltre al suo lato comico, da re indiscusso delle commed… - alebuagain : I camei sono tantissimi (64 dice l'articolo qui sotto), ma menzione d'onore per Kenny Smith che è credibilissimo. - fdrc_86 : #Hustle ?? potrebbe sembrare il classico film sportivo con i buoni sentimenti e il motto 'never give up'. Ma Adam Sa… - Astralus : Hustle: scopriamo il cast di star dell’NBA che recitano nel film Netflix con Adam Sandler -