Gf Vip 6 | pochi Vipponi al compleanno di Alessandro Basciano? “Alfonso Signorini indispettito” | il rumor

Lo scorso 1 Giugno Alessandro Basciano ha spento le sue prime 33 candeline, organizzando una grande festa in un locale di Napoli, dove il vippone avrebbe tanti amici. Per l'occasione, l'imprenditore ha anche rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi insieme alla fidanzata Sophie Codegoni. La coppia – che si è conosciuta e innamorata proprio nella Casa del Gf Vip – ha confessato di voler presto allargare la famiglia. Dichiarazioni che sembrerebbero non essere andate giù all'ex compagna di Alessandro Basciano, Clementina Deriu. La donna infatti in una storia sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia riferendosi a "padri che si disinteresserebbero dei figli, ma poi parlano dicendo di volerne altri". Nessun nome, ma al popolo del web è sembrata una frecciatina contro l'imprenditore, dal quale ha avuto il ...

